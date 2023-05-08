9 украинских брендов одежды и аксессуаров, появившихся во время войны

Несмотря на обстрелы, проблемы с электроэнергией и сложную экономическую ситуацию из-за вторжения украинцы продолжают открывать новые бизнесы. В 2023 году количество вновь зарегистрированных компаний в 5,6 раз перекрывает численность прекративших работу бизнесов .

Рассказываем о новых брендах одежды и аксессуаров, появившихся за год полномасштабной войны.

Motrych

Motrych – ювелирный бренд ведущей YouTube-шоу "Ебаут" Екатерины Мотрич. История бренда началась с благотворительного проекта – продажи брелоков с переплавленного российского самолета, сбитого украинскими военными.

В ассортименте Motrych: кафы, парные серьги, кольца и подвесы из серебра.

“О чем этот бренд? О тебе разной, неидеальной, с ошибками, но силой начинать снова”, – так описывает основательница концепцию собственного дела.

Стоимость: каф – 5000 грн, кольцо – 4300 грн

Instagram



Витвори

"Витвори" - это онлайн-конструктор вышиванок , где каждый может самостоятельно выбрать вышивку из библиотеки аутентичных орнаментов, а также цвет ткани, фасон и длину.

Семья коллекционеров народного искусства Евгений и Людмила Дмируки создавали бренд три года. До этого они 17 лет исследовали и оцифровывали орнаменты вышиванок из разных регионов Украины, в частности, Полтавщины, Покутья, Черниговщины.

Стоимость : от 4430 грн

Instagram

iam

Молодой львовский бренд комфортной одежды и аксессуаров для женщин, выбирающих свободу и универсальность. В коллекциях iam можно найти комплекты для дома, свитера, джинсы, платья, жакеты.

“Отличительной чертой нашего бренда является ориентация на комфортный дизайн в сочетании с яркой оттеночной палитрой. Чрезвычайное разнообразие цветов дает женщинам возможность выразить индивидуальность", – отмечают в iam.

Стоимость : блуза – 3600 грн, жакет – 5300 грн

Instagram

YaVereta (Яверета)

Бренд, вдохновляющийся коврами с традиционными орнаментами. Одежду и аксессуары украшают миниатюрами современных и старых ковров. Среди позиций – худи, бейсболки, сумки-бананки, шоперы с основами, к которым крепятся сменные шевроны с узорами-коврами.

Стоимость: кепка – 350 грн, сет из трех шевронов S – 550 грн, худи – 1900 грн

Instagram

Liniya

Бренд женского нижнего белья на каждый день. Здесь можно приобрести сеты белья с топами, которые хорошо комбинируются с повседневными вещами благодаря изящным лямкам и оригинальной спинке.

Стоимость: сет Urban – 1300 грн

Instagram

Spots

Это новый киевский бренд ювелирных украшений. Его запустили в апреле 2023 Таня Кремень и Оля Виноградова. Вдохновением для первых дропов для браслетов, подвесов и колец послужили заборы в спальных районах и крышки канализационных люков.

Стоимость: подвес в форме люка с решеткой - 6500 грн, кольцо из серебра - 3300 грн, из серебра с позолотой - 3700 грн

Instagram

Moon Lingerie

Украинский бренд нижнего белья Moon Lingerie основала в 2022 году Юлия Чеботарева. Несмотря на войну, Юлии удалось претворить в жизнь свою давнюю мечту и начать собственное дело. Бренд создает изысканные сеты белья из кружева для "жизни, которую не стоит откладывать на потом".

Стоимость: бра и трусики — 2 850 грн

Instagram

Notica

Новый украинский бренд спортивной одежды, позиционирующий себя как устойчивый. Notica производит одежду из натуральных тканей и переработанного нейлона econyl. В ассортименте бренда: леггинсы, топы, хлопковое белье.

Стоимость: лиф из хлопка – 980 грн, леггинсы – 1744 грн

Instagram

RDNT

Новый бренд дизайнера Андре Тана, позиционирующий себя как sustainable. Для пошива вещей используют ткань из переработанного пластика, которая внешне похожа на хлопок.

В RDNT можно приобрести объемные худи, велосипедки, кроп-топы, футболки, боди и джинсы.