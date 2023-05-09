Борщ, бограч и кулишь: Клопотенко представил обеды длительного хранения для дома и волонтерства

Известный украинский повар Евгений Клопотенко и предприниматель Инна Поперешнюк создали обеды длительного хранения для домашних запасов или волонтерства.
Об этом повар сообщил в своем Facebook.
В обед входит борщ, бограч, кулишь и шпундра как альернатива тушонке.
"Уверены, что обеды длительного хранения должны быть аутентичными. И в ситуациях, когда нужно доставать запасы, они должны давать ощущение комфорта и дома".
Сейчас все процессы настроенные, что позволяет уверенно закрывать запросы на продукцию в малых и больших объемах. В малых — для домашних запасов или, например, в путь.
"Если вы волонтеры и хотите заказывать кулишь в больших партиях для помощи — мы тоже можем это обеспечить"
Узнать больше о блюдах можно по ссылке.
Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко предлагает создать Музей борща в Киеве.
Фото: Евгений Клопотенко