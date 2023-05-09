Борщ, бограч и кулишь: Клопотенко представил обеды длительного хранения для дома и волонтерства

Известный украинский повар Евгений Клопотенко и предприниматель Инна Поперешнюк создали обеды длительного хранения для домашних запасов или волонтерства.

Об этом повар сообщил в своем Facebook.

В обед входит борщ, бограч, кулишь и шпундра как альернатива тушонке.

"Уверены, что обеды длительного хранения должны быть аутентичными. И в ситуациях, когда нужно доставать запасы, они должны давать ощущение комфорта и дома".

Сейчас все процессы настроенные, что позволяет уверенно закрывать запросы на продукцию в малых и больших объемах. В малых — для домашних запасов или, например, в путь.

"Если вы волонтеры и хотите заказывать кулишь в больших партиях для помощи — мы тоже можем это обеспечить"

Узнать больше о блюдах можно по ссылке.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко предлагает создать Музей борща в Киеве.

Фото: Евгений Клопотенко