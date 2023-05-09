Кинолента "Памфир" за семь недель проката собрала более 11 млн гривен

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Валерия Гуржий
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После седьмого уик-энда в прокате фильм «Памфир» собрал 11 440 055 грн, а количество проданных билетов составило 77 499.

Об этом сообщили в Госкино.

Прокат продолжается в Киеве и Львове. События фильма разворачиваются в западных областях Украины накануне традиционного карнавала Маланка.

По сюжету Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира оказывает побочное действие и заставляет его встать на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Режиссер и автор сценария фильма – Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Ранее мы писали, что костюмы из киноленты «Памфир» покажут в Музее в Пирогово.

Фото: скриншот из фильма

Опубликовано: 09 мая 2023
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