Костюмы из киноленты «Памфир» покажут в Музее в Пирогово

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Ирина Маймур
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Костюмы из фильма «Памфир» скоро представят в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Глава Минкульта рассказал, что недавно посмотрел ленту и поблагодарил команду проекта «за детали, подобранные характеры актеров, сценографию, «картинку» и смыслы».

«Спойлер – костюмы этого фильма скоро будут представлены в музее декоративного искусства в Пирогово. Сам фильм уже собрал одобрительные отзывы и в Венеции, и в Торонто, и от более чем 70 тысяч украинцев, проголосовавших за него билетами в кино», — добавил Ткаченко.

Ранее мы писали о самых интересных украинских фильмах, которые уже сейчас доступны к просмотру онлайн.

Фото: кадры из фильма

Опубликовано: 17 апреля 2023
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