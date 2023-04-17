Костюмы из киноленты «Памфир» покажут в Музее в Пирогово

Костюмы из фильма «Памфир» скоро представят в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Глава Минкульта рассказал, что недавно посмотрел ленту и поблагодарил команду проекта «за детали, подобранные характеры актеров, сценографию, «картинку» и смыслы».
«Спойлер – костюмы этого фильма скоро будут представлены в музее декоративного искусства в Пирогово. Сам фильм уже собрал одобрительные отзывы и в Венеции, и в Торонто, и от более чем 70 тысяч украинцев, проголосовавших за него билетами в кино», — добавил Ткаченко.
Ранее мы писали о самых интересных украинских фильмах, которые уже сейчас доступны к просмотру онлайн.
Фото: кадры из фильма