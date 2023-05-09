В восстановленном историческом здании Львовской области открыли хостел: смотрите, как он выглядит

Основательница инициативы «Спадщина.Ua» Анна Гаврилив обустроила хостел в восстановленном историческом памятнике в поселке Раздел Львовской области. Речь идет о школе австрийского периода.

Идею с хостелом удалось воплотить благодаря гранту, пишет Zaxid.net.

Грант предоставили посольством Швеции, агентством SIDA и ПРООН по заявке Агентства трансформаций M.CLASS для развития микропредпринимательства на территории Львовского Ополья.

«Идея заключалась в том, чтобы создать в общине 1–2 рабочих места, привлекая около 2000 USD грантовых и софинансировав такую же сумму из собственного кармана для запуска какого-то небольшого бизнеса в общине», — рассказала Анна Гаврилив.

Грантовую заявку подавали на создание кофейни «Первый класс». Ее планировали открыть в помещении, где когда-то учились первоклассники старой школы. Согласно проекту, донор финансировал стоимость кондитерской витрины, а владельцы должны были купить столики с креслами и летними зонтиками.

Летом 2021 года кафе запустили в тестовом режиме. Полноценное открытие планировалось на весну 2022 года. Из-за войны затею воплотить не удалось, а помещение школы заселили переселенцы.

Как рассказывает Анна, в гранте она прописала и открытие хостела на чердаке старой школы. Однако в отличие от кафе, этот замысел полноценно воплотить удалось.

В настоящее время владелица здания отмечает, что она открыта к предложениям.

«Хотим восстановить первоначальную функцию и к началу летнего сезона открыть кофейню и другие офисы. А хостел будем использовать для поселения гостей, ведь у общины большой туристический потенциал. Но рассматриваем и другие варианты: например для проживания переселенцев», — рассказывает Анна Гаврилив.

Ранее мы писали, что в Днепре представили проект реконструкции заброшенного здания института геологоразведки под жилье для переселенцев .

Фото: Анна Гаврилив