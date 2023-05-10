Кабмин запретил включать музыку в общественном транспорте: какие есть исключения

Кабмин принял изменения к Правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. Теперь водители имеют право не пускать в общественный транспорт пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств — например, громко слушают музыку или смотрят видео.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также правительство запретило водителям включать музыку или фильмы. Это разрешено только, если в салоне есть наушники или на нерегулярных рейсах с согласия пассажиров.

Нововведения будут касаться и такси. Там водители могут включать музыку только если пассажир не возражает.

В Мининфраструктуре объяснили, что решение приняли во исполнение Закона о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки страны-агрессора.

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Фото: Киевпасстранс