В Украине стартовала программа компенсации за поврежденное жилье «єВідновлення»: как получить помощь

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Ирина Маймур
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С 10 мая в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення». Теперь украинцы, чьи дома пострадали в результате вооруженной агрессии россии, могут подать заявление в «Дії» и получить средства на ремонт.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Максимальная сумма помощи – 200 000 гривен. Услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и полностью отремонтировано. Денежные средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы.

Чтобы получить помощь, необходимо:

  • сообщить о поврежденном имуществе в приложении «Дія»;
  • открыть специализированный счет есть Восстановление в одном из банков-участников программы: «Ощадбанк», «Монобанк», «Приватбанк», «Сенс Банк», «А-Банк», ПУМБ;
  • заполнить заявление о помощи в приложении «Дія», проверить и отправить в обработку.

После этого местные власти пришлют комиссию. Она произведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушения и определит сумму компенсации.

Затем придет подтверждение и средства на карту єВідновлення. Их следует использовать в течение 12 месяцев со дня получения.

Если у жилья есть совладельцы, они должны дать согласие на участие в программе.

По информации областных военных администраций, с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тысяч многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных усадеб.

Ранее мы писали, что в Макарове восстановили амбулаторию, разрушенную оккупантами.

Фото: ГСЧС, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Опубликовано: 10 мая 2023
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