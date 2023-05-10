В Украине стартовала программа компенсации за поврежденное жилье «єВідновлення»: как получить помощь

С 10 мая в Украине заработала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення». Теперь украинцы, чьи дома пострадали в результате вооруженной агрессии россии, могут подать заявление в «Дії» и получить средства на ремонт.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Максимальная сумма помощи – 200 000 гривен. Услуга доступна, если жилье подлежит восстановлению и полностью отремонтировано. Денежные средства можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков-участников программы.
Чтобы получить помощь, необходимо:
После этого местные власти пришлют комиссию. Она произведет обследование поврежденного имущества, зафиксирует разрушения и определит сумму компенсации.
Затем придет подтверждение и средства на карту єВідновлення. Их следует использовать в течение 12 месяцев со дня получения.
Если у жилья есть совладельцы, они должны дать согласие на участие в программе.
По информации областных военных администраций, с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тысяч многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных усадеб.
Ранее мы писали, что в Макарове восстановили амбулаторию, разрушенную оккупантами.
Фото: ГСЧС, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины