На Осокорках открылось SUNDAY cafe с завтраками и авторскими коктейлями

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Ирина Маймур
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На Осокорках появилось новое заведение SUNDAY cafe.

Его открыла молодая пара, создавшая во время войны семью, пишет Posteat.

По словам владельцев, миссия их кафе — стать излюбленным местом в районе, куда хочется возвращаться, где обычное становится особенным.

Проанализировав рынок, основатели SUNDAY cafe Таня и Максим поняли, чего не хватает района, и решили привнести в него то, что у пары получается лучше всего.

Максим создал рецепт закваски, из которой вышло отличное тесто для пиццы. Таня разработала с барменами авторские коктейли заведения. Поэтому коктейльная карта кафе наполовину состоит из классики, а наполовину — из авторских коктейлей.

В меню SUNDAY cafe есть завтраки, которые готовят с 10:00 до 13:00, сэндвичи, закуски, салаты и основные блюда, 6 видов пиццы и коктейли.

Цены: овсянка с песто и грибами — 180 грн, вителло тонато — 235 грн, тартар из лосося с манго и авокадо — 345 грн, пицца сырная — 315 грн, пицца прошуто кото и руккола — 285 грн, коктейль Oolong Gimlet —200 грн, коктейль Strawberry Sour — 220 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 20Б

Режим работы: вс-чт 10:00–21:00, пт-сб 10:00–22:00

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Ранее мы писали, что кофейня Couple Coffee начала работать на жилом массиве Салтовка.

Фото: SUNDAY cafe

Опубликовано: 10 мая 2023
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