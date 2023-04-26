Украинский Respeecher победил на Webby Awards

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Мария Иващук
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Украинский стартап Respeecher получил награду The Webby Awards, которой отмечают лучших создателей интернет-контента.

Respeecher получили награду за лучшее использование AI/ML (искусственного интеллекта и машинного обучения), сообщила команда Respeecher в Twitter.

«Эта награда является »Оскаром« интернет-премий, поэтому мы рады быть в списке победителей», – говорится в твите.

Проект, получивший награду The Webby Awards, это первая в истории AI-аудиокнига «Однажды в Морковной стране», созданная совместно с YouTube-каналом Jolly.

Это автобиографическая книга звезды YouTube Джоша Керрота, ставшая бестселлером на Amazon. В кооперации с Respeecher ее превратили в аудиокнигу, записанную с помощью искусственного интеллекта, наученого говорить голосом Джоша.

The Webby Awards — международная премия, которой с 1996 года ежегодно награждают лучшие в мире веб-проекты. В разные годы его получали: Amazon, iTunes, Google, BBC и другие известные компании.

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Фото: finsmes.com

Опубликовано: 26 апреля 2023
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