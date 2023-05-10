В Украине разработали проект модульных мобильных укрытий «Щит»: какая их особенность

Воины ВСУ и инженеры разработали проект модульных мобильных укрытий под названием «Щит».

Идея создания защитных сооружений возникла у создателей во время пребывания на фронте.

Конструкция укрытий проекта имеет эстетическую обтекаемую форму. Эта форма наиболее эффективна для уменьшения влияния взрывной волны и нагрузки от обломков боеприпасов и частей строительных конструкций.

Разработанные укрытия можно размещать наземным способом, а также полууглублять и полностью углублять в грунт. Базовый модульный блок имеет площадь 27 м2 и может разместить 50-60 человек. Такое укрытие можно быстро строить и демонтировать.

В хранилище можно обустроить частичную или полную автономную систему жизнеобеспечения. Его также можно использовать в качестве помещения для миникафе или магазина.

К разработке проекта присоединился доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой железобетонных конструкций и транспортных сооружений Одесской государственной академии строительства и архитектуры Евгений Клименко со своей командой.

Как отмечают разработчики, укрытия прошли успешные полигонные испытания.

Ранее мы писали о укрытии, которое обустроили в лицее Киевщины за 11 млн гривен.

Фото: «Щит»