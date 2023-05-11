ЦУМ и Сестры Фельдман выпустили новую благотворительную коллекцию: фото

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Мария Иващук
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Стрит-арт художницы Сестры Фельдман в сотрудничестве с ЦУМ и фандрайзенговой платформой United24 выпустили благотворительную коллекцию с цветочными принтами.

Всю прибыль с продажи коллекции направят на оборону Украины через фандрейзинговую платформу United24.

Ранее Сестры Фельдман создали десять уникальных цветков для ЦУМ , ставших основой сезонного декора универмага и сувенирной коллекции.

"Мы искренне надеемся, что цветы, в которые ЦУМ нарядился этой весной, станут предвестниками надежды и скорейшей победы света над тьмой, добра над злом", - говорится в описании коллекции.

Коллекция состоит из футболок, экошоперов, парфюмерной свечи, детских раскрасок и открыток.

Вещи можно приобрести на третьем этаже универмага или через сайт.

Стоимость : футболка – 3 600 грн, шопер – 1000 грн

Опубликовано: 11 мая 2023
Цум
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