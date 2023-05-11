Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети

На Нижнем Валу открыли второе заведение сети "Центр шаурмы" от переселенцев из Мариуполя.

Первая точка с шаурмой работает на Троещине и до ребрендинга называлась "Шаурма на вугіллі".

"Центр Шаурмы" на Подоле отличается от предыдущих локаций тем, что в нем есть просторный зал, где вы можете не только взять take away, но удобно посидеть и насладиться блюдами внутри", - сообщают в заведении.

Также основатели сообщили, что планируют открыть третье заведение вблизи метро "Олимпийская".

В заведении предлагают семь видов шаурмы с мясом, запеченным на угле. Это может быть курятина, свинина или телятина.