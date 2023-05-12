На Глубочицкой открыли кафе G.13 с выпечкой и десертами

В жилом комплексе «Львовский квартал» на улице Глубочицкой начала работать кофейня G.13.

Об этом сообщает The Village Украина.

В заведении предлагают кофе Fresh Black, выпечку и десерты. Здесь рады гостям с животными.

«Это твоя яркая кофейня со спешелти кофе напротив сквера Гейдара Алиева», – рассказывают в заведении.

В настоящее время заведение работает в тестовом режиме. Официально кафе откроют 13 мая в 11 утра.

Цены: эспрессо – 40 грн, капучино – 60/85 грн, латте – 75 грн, фильтр – 60/75 грн, чай – 85 грн, лимонад (бутылка 0,5) – 60 грн, кош со шпинатом и фетой – 130 грн , брауни с вишней – 85 грн

Адрес: улица Глубочицкая, 13

Режим работы: 09:00-20:30 (будние), 09:00-21:30 (выходные)

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Ранее мы писали, что кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике.

Фото: The Village Украина