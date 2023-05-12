«Гринпис» определил, где в Европе самый доступный общественный транспорт

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Ирина Маймур
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Климатическая организация «Гринпис» исследовала доступность тарифов общественного транспорта в Европе и составила рейтинги стран и их столиц.

По мнению специалистов, низкая цена и удобство пользования коммунальным транспортом – это ключевая мотивация для человека, чтобы отказаться от передвижений на автомобиле. В то же время в Европе расходы на передвижение занимают второе место после оплаты жилья.

«Доступный общественный транспорт является необходимостью, но многие правительства относятся к нему как к роскоши. Правительства должны ввести простые и доступные «климатические билеты» на общественный транспорт, чтобы уменьшить расходы людей и сократить использование нефтепродуктов, ведущих к катастрофе нашей планеты», — отметила эксперт «Гринписа» Лорелей Ламузен.

Доступность транспорта в организации оценивали по следующим критериям:

  • простота системы оплаты;
  • полная стоимость проездного абонемента;
  • скидки для социально незащищенных групп;
  • применение НДС для билетов на общественный транспорт.

По результатам исследования, наименее доступный транспорт сейчас в Болгарии. Эта страна единственная имеет ноль баллов по всем критериям. В то же время София вошла в десять городов с наиболее доступным транспортом.

В рейтинге стран в первой пятерке оказались Люксембург и Мальта (отменили плату за проезд), Австрия и Германия (ввели единый «климатический билет» на поездки по стране) и Кипр.

Рейтинг столиц возглавили Таллин, Люксембург и Велетта (проезд безвозмездный), а также Прага (имеет самый дешевый проездной — всего 156 евро в год) и Братислава (годовой проездной стоит 200 евро).

Ранее мы писали, что Кабмин запретил включать музыку в общественном транспорте.

Фото: Vincent Guth/Unsplash

Опубликовано: 12 мая 2023
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