В Ирпене демонтировали кусок стены с граффити Бэнкси: фото

В Ирпене демонтировали кусок стены разрушенной многоэтажки, где британский уличный художник Бенкси изобразил девочку-гимнастку, сообщает ІТV..

Кусок стены с граффити готовят к транспортировке. Местные власти еще не знают, где именно будет расположен артобъект.

“Мы потом будем смотреть, будет ли на этом месте или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, артобъект будет расположен возле дома. Сделаем все возможное, чтобы его оставить”, – отмечал городской голова Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона.

Многоэтажку, где Бэнкси оставил свое граффити , полностью снесут.

Напомним, что Бэнкси присвоили звание почетного гражданина города Ирпень .

Ранее мы писали, что Бэнкси подтвердил, что создал семь муравьев в разных местах Украины , включая Киев.