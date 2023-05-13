Нет стен, но есть собственная коллекция: презентовали Украинский музей современного искусства

Общественная организация "Музей современного искусства" запустила проект Ukrainian Museum of Contemporary Art (UMCA).
Проект находится не в одном помещении – это сеть, состоящая из автономных институций в регионах, взаимодействующих через цифровую платформу.
"Музей не имеет стен, но имеет собственную коллекцию и будет работать на разных площадках как резидент или соорганизатор художественных событий"
В настоящее время музейная коллекция включает произведения искусства разных направлений и жанров – кино, сценическое искусство, архитектура, урбанистика и дизайн.
Всего насчитывается 116 работ, которые общественная организация приобрела на средства международных доноров.
Ранее мы писали, что в Ирпене создадут интерактивный музей обороны города.