Нет стен, но есть собственная коллекция: презентовали Украинский музей современного искусства

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Валерия Гуржий
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Общественная организация "Музей современного искусства" запустила проект Ukrainian Museum of Contemporary Art (UMCA).

Проект находится не в одном помещении – это сеть, состоящая из автономных институций в регионах, взаимодействующих через цифровую платформу.

"Музей не имеет стен, но имеет собственную коллекцию и будет работать на разных площадках как резидент или соорганизатор художественных событий"

В настоящее время музейная коллекция включает произведения искусства разных направлений и жанров – кино, сценическое искусство, архитектура, урбанистика и дизайн.

Всего насчитывается 116 работ, которые общественная организация приобрела на средства международных доноров.

Ранее мы писали, что в Ирпене создадут интерактивный музей обороны города.

Опубликовано: 13 мая 2023
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