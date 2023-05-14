В Ирпене открыли новый модульный городок

В Ирпене на территории бывшего санатория "Ласточка" открыли новый модульный городок, рассчитанный на 144 человека.
Об этом сообщили в Ирпенском горсовете.
В настоящее время установлено 12 таунхаусов по 3 квартиры в каждом. Площадь одной квартиры – 27-28 кв. м. В ней может проживать одновременно до 4 человек.
Временное жилье уже получили 36 семей из Ирпеня. Среди них семьи погибших героев, военнослужащие, внутренне перемещенные лица и многодетные семьи.
Ранее мы писали, что в Ворзеле начали возводить пилотный модульный городок для переселенцев RE: Ukraine Housing.
Фото: ITV