В Ирпене открыли новый модульный городок

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Валерия Гуржий
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В Ирпене на территории бывшего санатория "Ласточка" открыли новый модульный городок, рассчитанный на 144 человека.

Об этом сообщили в Ирпенском горсовете.

В настоящее время установлено 12 таунхаусов по 3 квартиры в каждом. Площадь одной квартиры – 27-28 кв. м. В ней может проживать одновременно до 4 человек.

Временное жилье уже получили 36 семей из Ирпеня. Среди них семьи погибших героев, военнослужащие, внутренне перемещенные лица и многодетные семьи.

Ранее мы писали, что в Ворзеле начали возводить пилотный модульный городок для переселенцев RE: Ukraine Housing.

Фото: ITV

Опубликовано: 14 мая 2023
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