Украинские конструкторы разработали уникальную автомастерскую для ВСУ

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Валерия Гуржий
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Отечественные конструкторы разработали мобильную ремонтную автомастерскую для ВСУ.

Об этом говорится на сайте Locker.

В небольшом авто собрано практически все, что необходимо для быстрого и долгосрочного ремонта техники. Конструкторы говорят, что такой мастерской нет ни в одной армии мира.

Разработка имеет три отдельных источника электрического питания – дизель генератор, аккумуляторный инвертор с солнечной панелью и возможность подключиться к внешней электрической сети.

Мобильный комплекс включает в себя весь спектр инструмента, который может понадобиться. Здесь есть инструменты для метрического и дюймового крепления всех европейских и американских стандартов бит и т.д. В состав мастерской входит вспомогательное оборудование: лопата, пила, топор, огнетушители, четыре пластиковых емкости для любых жидкостей (в том числе и нефтепродуктов).

В задней части автомобиля расположен выдвижной слесарный станок, на котором очень удобно проводить краткосрочные ремонтные работы.

Ранее мы писали, что киевский инженер-механик Муса собирает для ВСУ баги, которые могут легко перемещаться по бездорожью и перевозить раненых.

Фото: Locker

Опубликовано: 15 мая 2023
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