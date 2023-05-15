В Одессе отреставрировали двери конца ХIX века: фото

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Ирина Маймур
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В Одессе команда проекта «Тысячи дверей» отреставрировала дверь в 1882 году по улице Дегтярной, 13.

Об окончании реставрации активисты сообщили на своей фейсбук-странице.

Специалисты поставили новое стекло с декоративной обвязкой световых проемов обоих створок и воспроизвели карнизы и створочные планки со стороны двора и подъезда.

Также они установили доводчик активной створки, что обеспечит плавное и плотное закрытие дверей, и электроригельный замок на батарейках для безопасности подъезда.

«Теперь дверь неактивной створки надежно закрывается на реставрированные шпингалеты, входящие в отверстия из нержавеющей стали, которые закреплены на саморезы из нержавейки», — отмечают активисты.

Кроме того, специалисты воспроизвели отбойники с латунными вставками, отреставрировали латунные ручки и пропитали маслом новый порог, украшенный латунным коробом.

Чтобы защитить цвет и объем двери, активисты покрыли их лазурью от ультрафиолета, маслом и полиролем с воском. Гипсовую декоративную тягу, обрамляющую дверь, воспроизвели в авторском цвете. Его нашли во время исследования.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали исторические дубовые ворота на улице Генерала Чупринки.

Фото: «Тысячи дверей»

Опубликовано: 15 мая 2023
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