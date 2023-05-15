В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе

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Валерия Гуржий
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Семья переселенцев из Донецкой области открыли кафе «Vescovi» в Луцке.

Об этом сообщили в Волынском областном центре занятости.

Начать собственный бизнес помогла грантовая программа «еРабота». Сергей Толчин и жена Кристина до войны уже имели сеть кафе в своем регионе. Кристина рассказала, что начинать бизнес пришлось с нуля.

"На полное открытие пришлось прилагать свои средства. Но мы в грант заложили покупку оборудования, витрины, немного аренды проплатили. Однако это существенная помощь"

Размер микрогранта определяется по запросу предпринимателя, но не менее 50 000 гривен. При создании не менее двух рабочих мест - 250 000 гривен.

Ранее мы писали, что переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети.

Опубликовано: 15 мая 2023
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