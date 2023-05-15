Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе

На улице Щербаковского, что на Нивках открылось новое заведение – бар-кафейня "Тихий".
В заведении можно насладиться кофе и десертом или выпить коктейль или вино. В бар-кафейню можно приходить с любимцами, ведь заведение pet-friendly.
Адрес: улица Щербаковского, 72
График работы: ежедневно с 8:00 до 21:00.
Цены: эспрессо – 30-50 гривен, латте – 40-60 гривен, коктейль SouthSide – 130 гривен, коктейль Aperol Spritz – 130 гривен.
Ранее мы писали, что в жилом комплексе «Львовский квартал» на улице Глубочицкой начала работать кофейня G.13.
Фото: "Тихий"