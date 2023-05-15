Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе

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Валерия Гуржий
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На улице Щербаковского, что на Нивках открылось новое заведение – бар-кафейня "Тихий".

В заведении можно насладиться кофе и десертом или выпить коктейль или вино. В бар-кафейню можно приходить с любимцами, ведь заведение pet-friendly.

Адрес: улица Щербаковского, 72

График работы: ежедневно с 8:00 до 21:00.

Цены: эспрессо – 30-50 гривен, латте – 40-60 гривен, коктейль SouthSide – 130 гривен, коктейль Aperol Spritz – 130 гривен.

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Ранее мы писали, что в жилом комплексе «Львовский квартал» на улице Глубочицкой начала работать кофейня G.13.

Фото: "Тихий"

Опубликовано: 15 мая 2023
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