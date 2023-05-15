Украинцы создали первый в мире Tinder для дизайнеров интерьера и заказчиков

Львовская студия создала приложение ProRapp, которое помогает дизайнерам интерьеров и заказчикам быстрее находить и общаться друг с другом.

Об этом сообщили в сюжете программы «Факты».

Приложение ProRapp позволяет людям, планирующим ремонт, не тратить время на специалистов, которые по тем или иным причинам им не подходят.

В приложении заказчик может найти дизайнера по заданным параметрам, а дизайнер – делиться примерами своих работ и отслеживать, кто из потенциальных заказчиков предпочел их.

В будущем команда ProRapp хочет объединить всех, кто вовлечен в процесс ремонта, чтобы создать безопасную и информационно полезную среду для архитекторов, дизайнеров, декораторов, заказчиков проектов, производителей, продавцов и прорабов.

Сейчас приложение доступно только для пользователей iOS.

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