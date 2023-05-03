Украинцы смогут покупать и продавать авто через «Действие»: как будет работать услуга

С сентября 2023 г. весь процесс купли-продажи авто станет доступным в приложении «Действие».

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, цифровизация будет проходить постепенно. С июня 2023 зарегистрировать авто можно будет непосредственно в салоне, в августе появится возможность приобрести онлайн номера, а с сентября весь процесс купли-продажи авто переведут в цифровой вариант.

«Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них», — сказал Клименко.

По его словам, ликвидируют обязательную техническую экспертизу. Она останется только во время первой регистрации автомобиля и покупатель сам захочет проверить техническое состояние авто.

С июня 2023 регистрацию авто будут осуществлять автосалоны. Там можно будет получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерном знаке без необходимости посещать сервисный центр МВД.

Также отменят транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

«В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время», — рассказал глава МВД.

Ранее мы писали, что у «Действия» может появиться виртуальный помощник нового поколения.

Фото: «Действие»