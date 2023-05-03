Украинцы смогут покупать и продавать авто через «Действие»: как будет работать услуга

300
Ирина Маймур
share share

С сентября 2023 г. весь процесс купли-продажи авто станет доступным в приложении «Действие».

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, цифровизация будет проходить постепенно. С июня 2023 зарегистрировать авто можно будет непосредственно в салоне, в августе появится возможность приобрести онлайн номера, а с сентября весь процесс купли-продажи авто переведут в цифровой вариант.

«Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них», — сказал Клименко.

По его словам, ликвидируют обязательную техническую экспертизу. Она останется только во время первой регистрации автомобиля и покупатель сам захочет проверить техническое состояние авто.

С июня 2023 регистрацию авто будут осуществлять автосалоны. Там можно будет получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерном знаке без необходимости посещать сервисный центр МВД.

Также отменят транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

«В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время», — рассказал глава МВД.

Ранее мы писали, что у «Действия» может появиться виртуальный помощник нового поколения.

Фото: «Действие»

Опубликовано: 03 мая 2023
share share
В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Украине выпустили первую растительную альтернативу тунцу: где купить В Украине выпустили первую растительную альтернативу тунцу: где купить Стоимость реконструкции киевских развязок больше, чем бюджет Тернополя – «Пассажиры Киева» Стоимость реконструкции киевских развязок больше, чем бюджет Тернополя – «Пассажиры Киева» На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой Петиция против строительства трехуровневого паркинга на Оболони набрала 6000 подписей Петиция против строительства трехуровневого паркинга на Оболони набрала 6000 подписей Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.