«Укрпочта» выпустила аудиооткрытки с голосами украинских героев

«Укрпочта» создала 12 аудиооткрыток, записанных голосами современных героев Украины.

Об этом компания сообщила на своей фейсбук-странице.

На открытках есть QR-коды, ведущие к аудиоистории героя или героини из изображения.

Это истории отважных бойцов, волонтеров, музыкантов, журналистов, работников критической инфраструктуры. В частности, командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, волонтерки Таты Кеплер, военной Екатерины «Пташки» Полищук, журналиста Игоря Лаченкова, военного Александра Будько с позывным «Терен», пилота-истребителя Вадима Ворошилова «Karaya».

Также на открытках можно услышать голоса людей, которые спасают жизнь, восстанавливают электросети и дорожное движение, предоставляют почтовые и перевозочные услуги.

Для создания открыток пригласили 12 иллюстраторов — каждый из них воспроизвел в собственном стиле визуальные образы людей и историй. В частности, открытку с Денисом Прокопенко нарисовала и озвучила его жена Екатерина.

«Открытки Героев» продаются в центральных отделениях «Укрпочты» и онлайн по ссылке .

Стоимость одной открытки – 40 гривен. Вся прибыль будет передана на дроны для ВСУ.

Ранее мы писали, что «Укрпочта» повысит цены на доставку в Киеве.

Фото: «Укрпочта»