«Укрпочта» повысит цены на доставку в Киеве: когда это произойдет

162
Ирина Маймур
share share

Из-за роста стоимости топлива и перевозок «Укрпочта» повысит цены на доставку товаров в Киеве.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в эфире телемарафона, пишут «Комментарии».

Увеличение тарифов планируется на вторую половину 2023 года. В мае и июне горожане смогут рассчитываться по старым ценам.

Как отмечает Игорь Смилянский, во втором полугодии они просчитают новый тариф и примут окончательное решение.

Несмотря на изменения в тарифах, услуги «Укрпочты» продолжат оставаться доступными для украинцев, заявил гендиректор компании.

Ранее мы писали, что «Укрпочта» выпустит новую марку, созданную детьми. Украинцев просят выбрать дизайн из семи эскизов.

Фото: «Укрпочта»

Опубликовано: 11 мая 2023
share share
Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос Украинцы стали чаще смотреть отечественное кино — опрос Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети Переселенцы из Мариуполя открыли "Центр шаурмы" на Подоле. Это второе заведение сети На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер В Ворзеле стартовало строительство модульного городка для переселенцев от Balbek Bureau В Ворзеле стартовало строительство модульного городка для переселенцев от Balbek Bureau "Укрзализныця" показала еще один новый инклюзивный поезд "Укрзализныця" показала еще один новый инклюзивный поезд Первую в Украине школу, строящую с помощью 3D-принтера, построят уже в июне Первую в Украине школу, строящую с помощью 3D-принтера, построят уже в июне В Киеве могут закрыть рейсы двух маршруток В Киеве могут закрыть рейсы двух маршруток Карпачо из клубники, вино Креман и французская новая волна – готовые планы на вечер Карпачо из клубники, вино Креман и французская новая волна – готовые планы на вечер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.