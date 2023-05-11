«Укрпочта» повысит цены на доставку в Киеве: когда это произойдет

Из-за роста стоимости топлива и перевозок «Укрпочта» повысит цены на доставку товаров в Киеве.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский в эфире телемарафона, пишут «Комментарии».

Увеличение тарифов планируется на вторую половину 2023 года. В мае и июне горожане смогут рассчитываться по старым ценам.

Как отмечает Игорь Смилянский, во втором полугодии они просчитают новый тариф и примут окончательное решение.

Несмотря на изменения в тарифах, услуги «Укрпочты» продолжат оставаться доступными для украинцев, заявил гендиректор компании.

Ранее мы писали, что «Укрпочта» выпустит новую марку, созданную детьми. Украинцев просят выбрать дизайн из семи эскизов.

Фото: «Укрпочта»