Возле «Левобережной» открылся ресторан «Gastro Укрытие» с украинскими и авторскими блюдами

Возле станции метро «Левобережная» начал работу ресторан современной украинской и авторской кухни «Gastro Укрытие», пишет Posteat.

Шеф-поваром заведения является Дмитрий Сапронов. До этого он был шефом в ресторане Flagman и работал во Франции в заведениях со звездой Michelin.

Меню «Gastro Укрытие» состоит из холодных и горячих закусок, основных блюд, салатов, гарниров и десертов. Обеденные блюда здесь обновляются еженедельно.

В барной карте заведения есть пиво, вино, крепкие алкогольные напитки, кофе, чай и безалкогольные напитки.

«Gastro Укрытие» предлагает доставку обедов на дом и в офис. Здесь есть возможность заказать еду с собой или организовать в заведении мероприятие.

Во время воздушных тревог ресторан работает, потому что расположен в подвальном помещении.

Цены: куриный паштет — 90 грн, цезарь с курицей — 165 грн, ножка кролика в сливочном соусе — 320 грн, томленая индейка с грибами — 175 грн, кабачки гриль — 70 грн, брауни — 120 грн, компот — 15 грн, лате — 50 грн

Адрес: ул. Раисы Окипной, 4А

Режим работы: ежедневно 10:00-22:30

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Ранее мы писали, что на Нивках открылся новый бар-кофейня.

Фото: «Gastro Укрытие»