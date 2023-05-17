Возле Контрактовой открыли кафе «Медак» с 20 видами медовых настоек и вин

На улице Межигорской в Киеве начало работу заведение «Медак», где предлагают крафтовый алкоголь по старейшим рецептам.

Кафе открыла семейная пара Анастасия и Алексей. Они решили создать свое кафе, когда отдыхали в Прикарпатье и попробовали напиток под названием медак, созданный по старым рецептам.

В заведении можно попробовать и купить для домашних посиделок около 20 видов медовых настоек и вин. Их производят на медовом брожении без добавления спирта. К алкоголю предлагают три вида «тарелок».

Также в «Медаке» есть кофейные напитки и чиабата с разными начинками.

В заведении проходят открытые микрофоны и стендапы.

Цены: медак «Кофейный», 35%, большая бутылка — 320 грн, медовка «Белая ночь», 14%, бокал — 25 грн, медак «Изысканный», маленькая бутылка — 170 грн, медовка «Слезы янтаря», большая бутылка — 190 грн, сырная тарелка — 100 грн, чиабата с салями, большая — 80 грн, допио — 32 грн

Адрес: улица Межигорская, 3/7

Режим работы: 12:00–21:00 (с понедельника по четверг), 12:00–22:00 (с пятницы по воскресенье)

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Ранее мы писали, что возле «Лыбидской» открыли чайную Dendachai.

Фото: «Медак», The Village Украина