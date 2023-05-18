Закарпатская винодельня впервые в Украине создала оранжевое вино

В Закарпатье винодельня «Шато Чизай» впервые в Украине создала оранжевое вино — Furmint Orange.

Об этом компания сообщила на своей странице в фейсбуке.

Вино создали из эксклюзивного сорта винограда Фурминт по технологии, которая насчитывает тысячи лет.

Отмечается, что Orange Wine делают из белого винограда таким же методом, как из красного. Сок не отделяют, он бродит на кожуре виноградных ягод. Далее вино еще три месяца выдерживается на этой кожуре и настаивается в дубовом барике, объясняют виноделы.

«Вино максимально насыщается ценными веществами из ягод. Именно поэтому Оранж считается эликсиром молодости и здоровья. Говорят, вино обладает мощным антиэйджинговым эффектом», — рассказывают в компании.

Напомним, что винодельню «Шато Чизай» основали в 1995 году в урочище Чизай в Закарпатье. Здесь делают вино исключительно из закарпатского винограда.

Ранее мы писали, что винодельня князя Трубецкого на Херсонщине меняет название на Stoic Winery.

Фото: «Шато Чизай»