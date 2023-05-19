В Ирпене обновят краеведческий музей: Как он будет выглядеть

Команда Irpin Reconstruction Summit разработала нову концепцию Ирпенского историко-краеведческого музея.

Об этом сообщил основатель IRS Владимир Карплюк.

Специалисты Irpin Reconstruction Summit предлагают изменить концепт музея от традиционного до современного музейного пространства со многими сопутствующими функциями.

По мнению Карплюка, обновление музея позволит расширить аудиторию посетителей, увеличить посещаемость и привлечь дополнительные финансовые ресурсы. Он уверен, что заведение с измененной концепцией станет местом общения людей, интересующихся историей и культурой.

«В том виде, в котором есть наш музей сейчас, должны быть откровенными, он не слишком популярен среди посетителей. А некоторые жители города даже не знают о его существовании», — отметил основатель Irpin Reconstruction Summit.

Карплюк подчеркнул, что это только предварительная концепция обновления музея. Ее реализуют только после того, как построят разрушенное жилье ирпинчан.

Ранее мы писали, что в Ирпене будет создан интерактивный музей обороны города.

Фото: визуализации Irpin Reconstruction Summit