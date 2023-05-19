На Соломенке открыли ресторан Yard с кофе, десертами и вином

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Ирина Маймур
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На Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы заработал ресторан Yard Food Coffee Wine Bakery.

Здесь предлагают завтраки, круассаны, первые блюда, салаты, бургеры и десерты.

В барной карте заведения есть кофе, вино, фреши, чай, какао и лимонады.

Цены: «большой английский завтрак» – 230 грн, сладкие сырники – 110 грн, суп из зеленого горошка – 85 грн, бургер с курицей – 220 грн, кейк с маскарпоне и клубникой – 150 грн, макарон со смородиной – 45 грн, бокал вина C'Est Trop 2021 – 150 грн, капуоранж – 77 грн

Адрес: Воздухофлотский проспект, 25

Режим работы: 08:00-21:00 (по будням), 09:00-21:00 (в выходные)

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Ранее мы писали, что возле Контрактовой открыли кафе «Медак» с 20 видами медовых настоек и вин.

Фото: Yard Food Coffee Wine Bakery

Опубликовано: 19 мая 2023
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