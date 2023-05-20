На Шота Руставели открылась вторая бургерная Zavod Burgers

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Валерия Гуржий
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В Киеве на Шота Руставели, 20 открылась вторая бургерная Zavod Burgers .

В заведении можно попробовать 16 видов бургеров, а также салаты, супы, хотдоги и десерты. Выпить в бургерной можно, лимонад, кофе, пиво, сидр или вино.

Где: Шота Руставели, 20

График работы: 10:30-21:30

Цены: бургер "Вегетарианец на заводе" – 119 гривен, Бургер с окатой яичницей – 119 гривен, Чикенбургер – 149 гривен, Крем-суп грибной – 89 гривен, Салат-микс с курятиной – 119 гривен, Наполеон – 79 гривен, Лате – 3 гривен, Сидр – от 49 гривен.

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Первое заведение открыли в 2019 году на Ярославовом Валу, 19/33а.

Ранее мы писали, что на месте «Хлебного» неподалеку от «Олимпийской» заработал Holy Burger Kiosk с шаурмой и бургерами.

Фото: Zavod Burgers

Опубликовано: 20 мая 2023
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