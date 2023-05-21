В Украине выпустили новую оборотную монету, посвящённую ЗСУ

В Национальном банке Украины 19 мая 2023 презентовали новую оборотную памятную монету "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины".

Об этом пишет НБУ.

Монета номиналом 10 гривен и посвящена военнослужащим Сил поддержки Вооруженных сил Украины. На ее аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и украинский герб.

Реверс посвящен бойцам Сил поддержки ВСУ, там есть эмблема и их лозунг: «Всегда рядом».

Ранее мы писали, что бучанские мастера изготавливают памятные монеты из переплавленных русских гильз.

Фото: НБУ