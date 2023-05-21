В ботсаду на Печерске высадили 25 крымских сосен

В Национальном ботаническом саду имени М.М. Гришко НАН Украины состоялось мероприятие "Память и возрождение", в рамках которого высадили 25 крымских сосен.

Об этом сообщило представительство президента в АР Крым.

"Это первая наша толока здесь, но точно не последняя. Мы обещаем со своей стороны, как Представительство, и дальше проводить такие акции и совместными усилиями сделаем этот уголок Крыма еще красивее"

Ранее мы писали, что на Майдане Незалежности высадили Аллею международной поддержки Украины.

Фото: Президентство президента в АР Крым