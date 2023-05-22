Украинец создал приложение, где можно следить за сборами в monobank

Head of Technological R&D в MacPaw Сергей Кривоблоцкий разработал приложение «Баночки», позволяющее подписываться и фоловить «монобанки».

Об этом сообщает AIN.UA.

«Моя цель здесь очень проста: если это приложение поможет сделать на 1 донат больше — это уже успех», — рассказал Сергей.

Чтобы использовать приложение, нужно добавить ссылку на «банке», которую вы хотите отслеживать. Таким образом, она сохранится в «Баночках».

Кроме того, в приложении можно:

отслеживать интересующие вас прогресс «монобанок»;

быстро пополнять их через приложение monobank или веб;

добавлять комментарии в «банки»;

делиться «банками» с друзьями.

Разработчик запустил версию для MacOS 17 мая. Теперь она уже на первом месте в разделе Finance в App Store в Украине.

Ранее мы писали, что киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Зверинецкая».

Фото: скриншоты Сергея Кривоблоцкого, AIN.UA