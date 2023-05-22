Украинец создал приложение, где можно следить за сборами в monobank

Head of Technological R&D в MacPaw Сергей Кривоблоцкий разработал приложение «Баночки», позволяющее подписываться и фоловить «монобанки».
Об этом сообщает AIN.UA.
«Моя цель здесь очень проста: если это приложение поможет сделать на 1 донат больше — это уже успех», — рассказал Сергей.
Чтобы использовать приложение, нужно добавить ссылку на «банке», которую вы хотите отслеживать. Таким образом, она сохранится в «Баночках».
Кроме того, в приложении можно:
Разработчик запустил версию для MacOS 17 мая. Теперь она уже на первом месте в разделе Finance в App Store в Украине.
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Фото: скриншоты Сергея Кривоблоцкого, AIN.UA