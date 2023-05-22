В Ворзеле на месте разрушенного оккупантами детского сада построят новый: визуализации

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Валерия Гуржий
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В Ворзеле планируется строительство нового детского садика на месте разрушенного оккупантами садика "Ласточка".

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Для этого подписали меморандум о содружестве с Председателем благотворительного фонда «Шаг к счастью» Вадимом Корунским, который будет помогать в восстановлении заведения.

"Имеем амбициозную цель создать здесь прекрасное современное пространство, в котором малыши Ворзеля будут получать качественное образование и расти сильным, счастливым и здоровым"

Ранее мы писали, что в Ворзеле начали возводить пилотный модульный городок для переселенцев RE: Ukraine Housing.

Фото: Анатолий Федорук

Опубликовано: 22 мая 2023
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