В Ворзеле на месте разрушенного оккупантами детского сада построят новый: визуализации

В Ворзеле планируется строительство нового детского садика на месте разрушенного оккупантами садика "Ласточка".

Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Для этого подписали меморандум о содружестве с Председателем благотворительного фонда «Шаг к счастью» Вадимом Корунским, который будет помогать в восстановлении заведения.

"Имеем амбициозную цель создать здесь прекрасное современное пространство, в котором малыши Ворзеля будут получать качественное образование и расти сильным, счастливым и здоровым"

Ранее мы писали, что в Ворзеле начали возводить пилотный модульный городок для переселенцев RE: Ukraine Housing.

Фото: Анатолий Федорук