Песня Джамалы – в тройке лучших композиций «Евровидения» по версии The Guardian

Британское издание The Guardian обнародовало свой рейтинг лучших песен «Евровидения». Третью строчку в нем заняла композиция Джамалы «1944».

«Это действительно фантастический трек, о чем бы то ни было речь: сдержанный и мрачный, атмосферный, ритм под влиянием двухшагового гаража, отличный припев», — написали в The Guardian.

Первое место заняла песня Waterloo шведской группы ABBA (1974). На втором месте оказалась песня Poupée de Cire, Poupée de Son французской певицы Франс Галль (1965).

Также в рейтинге есть и другие победители Украины на «Евровидении». В частности, на 14 месте оказалась Руслана с песней Wild Dances, а победители 2022 Kalush Orchestra с песней Stefania заняли 24 место.

Ранее мы писали о том, как выступали украинские исполнители на Евровидении-2023.

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