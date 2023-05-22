Вьетнамское кафе «У Хань» открыло попап в сезонном баре Okno

Кафе-маркет вьетнамской кухни «У Хань» открыл попап в баре Okno.

Он будет работать до начала июня, сообщает The Village Украина.

«Мы не хотели открывать Okno, поскольку формат не соответствует военному времени и работе с учетом комендантского часа. Но так получилось, что пора сделать капитальный ремонт кухни в кафе. И мы решили сделать попап в Okno от Хань», – объясняют в заведении.

Доставку из кафе можно заказать до 20:00. Кухня будет работать до 20.30. Заказать традиционные вьетнамские блюда можно на сайте или по телефону 0972202021.

Напомним, что кафе-маркет вьетнамской кухни «У Хань» заработал на улице Гончара в сентябре 2019 года.

Цены: фо бо — 235 грн, фо чай — 225 грн, курица в кисло-сладком соусе — 235 грн, ребрышки тофу — 225 грн, рисовая лапша с курицей и креветками — 285 грн, спринг-роллы с веганским лососем — 235 грн, битые огурцы — 105 грн

Адрес: улица Богдана Хмельницкого, 33/34

Часы работы: ежедневно 12:00–21:00

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Ранее мы писали, что на Шота Руставели открылась вторая бургерная Zavod Burgers.

Фото: «У Хань»