В Киеве заработала доставка 9 видов авторской шаурмы ШОURMA

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Ирина Маймур
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В столице начала работу доставка авторской шаурмы ШОURMA.

Пока доставляют только на ту территорию города, которая выделена на карте серым цветом, пишет Posteat.

В ШОURMA есть 9 видов шаурмы. Для ее приготовления используют курятину, индейку, телятину, мидии, креветки и растительное мясо украинского производителя «Eat me at». Для каждой шаурмы предлагают свой крафтовый соус.

В заведении используют толстый лаваш и специальное термопокрытие, сохраняющее нужную температуру вкусности.

Кроме шаурмы, здесь есть супы, снеки и безалкогольные напитки.

Заказывать ШОURMA можно через сайт , приложение, Instagram или позвонив по телефону +380961099988.

Цены: шаурма «Однажды в Мексике» — 250 грн, шаурма «Тигровая с остринкой» — 360 грн, шаурма «Ближе к Азии» — 280 грн, «бульон что надо» — 80 грн, картофель фри — 95 грн, узвар — 50 грн

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:50

Instagram

Ранее мы писали, что вьетнамское кафе «У Хань» открыло попап в сезонном баре Okno.

Фото: ШОURMA

Опубликовано: 22 мая 2023
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