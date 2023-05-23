"Укрзализныця" запустила онлайн-магазин с мерчем

"Укрзализныця" запустила сайт "Залізної крамниці" , где можно приобрести официальный мерч компании перевозчика.
Среди товаров: подстаканники, шапка "Нумерация вагонов", худи "Киев Пассажирский", пины, временные тату, свечи, беруши.
Также в онлайн-магазине можно купить книги, в частности, серию портретов Ukrainian Railroad Ladies Саши Маслова, артбук Kyiv Сергея Майдукова и путеводители по Украине.
Вещи доставляют также за границу.
Напомним, что офлайн магазин "Укрзализныци" запустили в ноябре 2022 года на киевском железнодорожном вокзале. В скором времени офлайн-магазин планируют открыть во Львове.