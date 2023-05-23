Украинское агентство Bickerstaff.111 стало лучшим на первом в мире фестивале рекламы

Украинское креативное агентство Bickerstaff.111 получило первенство на первом в мире фестивале дизайна и рекламы ADC Annual Awards NYC и стало бутиковым агентством года.

Об этом сообщило издание ШоТам.

Украинские креативщики получили сразу две награды – золото и бронзу.

В проекте Хортица команда Bickerstaff.11 объединила старинный фольклор с самым современным брендингом. Именно эта кампания принесла Bickerstaff.111 награду «Бутиковое рекламное агентство года».

«Для нас большая честь стать бутиковым агентством года. Это хорошая возможность показать миру украинскую креативность. Я счастлив, что люди узнают об Украине не только из-за новостей о войне, но и с другой ее стороны – настоящего таланта», – сказал креативный директор Bickerstaff.111 Илья Ануфриенко.

Bickerstaff.111 разрабатывали проект Хортица по заказу Министерства Культуры Украины совместно с Метинвестом и BigCityLab.

ADC Annual Awards – первый в мире фестиваль дизайна и рекламы. Его в свое время выигрывали Энни Лейбовиц и Энди Уорхол.

Ранее мы писали, что песня Джамалы – в тройке лучших композиций «Евровидения» по версии The Guardian.

Фото: Bickerstaff.111