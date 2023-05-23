Более 50 классических коктейлей: в Софиевской Борщаговке открыли секретный speakeasy-бар

В Софиевской Борщаговке заработал секретный speakeasy-бар Sofia Secret Bar.

Владельцы позиционируют его как место для любителей спокойной и уютной атмосферы, где можно наслаждаться коктейлями и общением в спокойной атмосфере.

«Вы не найдете вывески этого заведения, даже надписи на дверь. Добраться до бара можно только после сообщения в личные Instagram страницы. Формат Speak Easy означает, что в баре собираются только свои, и здесь всегда царит тишина и покой», — рассказывают в заведении.

Меню бара состоит из закусок, медальонов и пасты. В коктейльной карте более 50 классических коктейлей, а также авторские коктейли от барменов Sofia Secret Bar.

Также среди напитков предлагают вино, аперитивы, вермуты, крепкие алкогольные напитки, кофе и чай.

Цены: карпаччо из тунца — 330 грн, стейк из лосося — 350 грн, паста Болоньезе — 245 грн, коктейль Amaretto Sour — 200 грн, коктейль Paper Plane — 200 грн, коктейль Vieux Carré — 200 грн

Адрес: улица Молодежная

Режим работы: четверг — воскресенье 17:00-23:30

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Ранее мы писали, что вьетнамское кафе «У Хань» открыло попап в сезонном баре Okno.

Фото: Sofia Secret Bar