Волонтеры реставрируют в Чернигове дом XIX века: фото

Волонтерская организация «Деревянное кружево Чернигова» восстанавливает здание XIX века на улице Музейной, 2Б.
Об этом активисты сообщили на своей фейсбук-странице.
Волонтеры уже покрасили большую часть главного фасада, демонтировали, а затем частично собрали из новых элементов правую часть полностью поломанного карниза, покрасили все элементы нового кружева, а также прицепили новые ставни левого окна и сандрик правого.
Проанализировав фотографии местности, активисты определили, что здание построили либо в последние годы XIX века, либо в самом начале XX века. Его возвел почетный житель Чернигова Семен Сидоренко.
Ранее мы писали, что во Львове жители сами реставрируют памятник архитектуры.
Фото: «Деревянное кружево Чернигова»/Богдан Жовток