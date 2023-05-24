Волонтеры реставрируют в Чернигове дом XIX века: фото

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Ирина Маймур
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Волонтерская организация «Деревянное кружево Чернигова» восстанавливает здание XIX века на улице Музейной, 2Б.

Об этом активисты сообщили на своей фейсбук-странице.

Волонтеры уже покрасили большую часть главного фасада, демонтировали, а затем частично собрали из новых элементов правую часть полностью поломанного карниза, покрасили все элементы нового кружева, а также прицепили новые ставни левого окна и сандрик правого.

Проанализировав фотографии местности, активисты определили, что здание построили либо в последние годы XIX века, либо в самом начале XX века. Его возвел почетный житель Чернигова Семен Сидоренко.

Ранее мы писали, что во Львове жители сами реставрируют памятник архитектуры.

Фото: «Деревянное кружево Чернигова»/Богдан Жовток

Опубликовано: 24 мая 2023
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