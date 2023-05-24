В Украине расширили список дорог, где будут фиксировать скорость движения авто

На автодорогах страны появятся 28 новых участков и сменят 24 участка, на которых патрульные будут измерять скорость движения с помощью приборов TruCAM.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Такие участки появятся, прежде всего, на аварийно опасных отрезках дорог и в местах к

онцентрации ДТП из-за превышения скорости.

По результатам проведенного анализа аварийности в 327 участков внесли следующие изменения:

добавили 28 новых участков;

внесли изменения в 27 участков;

удалили из перечня 41 участок;

приостановили работу на 54 участках.

Теперь патрульные будут контролировать скорость движения с помощью 137 приборов TruCAM на новых 260 участках автомобильных дорог.

Ранее мы писали, что в Киеве заработали конные и велопатрули полицейских.

Фото: пресс-служба патрульной полиции