В Украине расширили список дорог, где будут фиксировать скорость движения авто

На автодорогах страны появятся 28 новых участков и сменят 24 участка, на которых патрульные будут измерять скорость движения с помощью приборов TruCAM.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Такие участки появятся, прежде всего, на аварийно опасных отрезках дорог и в местах к
онцентрации ДТП из-за превышения скорости.
По результатам проведенного анализа аварийности в 327 участков внесли следующие изменения:
Теперь патрульные будут контролировать скорость движения с помощью 137 приборов TruCAM на новых 260 участках автомобильных дорог.
Ранее мы писали, что в Киеве заработали конные и велопатрули полицейских.
Фото: пресс-служба патрульной полиции