В центре Киева открыли веганское и вегетарианское кафе DRACENA VIBE

На улице Гоголевская заработало веганское и вегетарианское городское кафе DRACENA VIBE.
Заведение открыло шеф-повар родом из оккупированного Энергодара Савелий Логинов, пишет Posteat.
В блюдах заведения сочетается уличная кухня Европы с неклассическим видением Савелия.
В меню представлены веганские и вегетарианские позиции – от завтраков до стартеров и полезных десертов. В скором времени появятся еще и классические украинские блюда в веганском формате. В настоящее время блюда готовят с 11:00 до 19:00.
В барной карте есть пиво, сидр и коктейли. Также среди напитков предлагается безалкогольные напитки, холодные и горячие кофейные напитки.
Цены: VIP Бубл EAT ME AT (vegetarian) — 300 грн, банановые тофу-сырники в шпинатном бульоне с ягодами — 250 грн, почти не сладкая матча овсянка — 220 грн, десерт «№ 3» — 120 грн, коктейль «Типа Негрони» — 220 грн
Адрес: улица Гоголевская, 49
Режим работы: 08:00-22:00
Ранее мы писали, что в Софиевской Борщаговке открыли секретный speakeasy-бар.
Фото: DRACENA VIBE