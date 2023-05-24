В центре Киева открыли веганское и вегетарианское кафе DRACENA VIBE

На улице Гоголевская заработало веганское и вегетарианское городское кафе DRACENA VIBE.

Заведение открыло шеф-повар родом из оккупированного Энергодара Савелий Логинов, пишет Posteat.

В блюдах заведения сочетается уличная кухня Европы с неклассическим видением Савелия.

В меню представлены веганские и вегетарианские позиции – от завтраков до стартеров и полезных десертов. В скором времени появятся еще и классические украинские блюда в веганском формате. В настоящее время блюда готовят с 11:00 до 19:00.

В барной карте есть пиво, сидр и коктейли. Также среди напитков предлагается безалкогольные напитки, холодные и горячие кофейные напитки.

Цены: VIP Бубл EAT ME AT (vegetarian) — 300 грн, банановые тофу-сырники в шпинатном бульоне с ягодами — 250 грн, почти не сладкая матча овсянка — 220 грн, десерт «№ 3» — 120 грн, коктейль «Типа Негрони» — 220 грн

Адрес: улица Гоголевская, 49

Режим работы: 08:00-22:00

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Ранее мы писали, что в Софиевской Борщаговке открыли секретный speakeasy-бар.

Фото: DRACENA VIBE