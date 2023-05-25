Любимый город: 10 брендов с символикой Киева

За более чем год полномасштабной войны украинские бренды выпустили немало этно-коллекций и вещей с патриотическими принтами .

Ко Дню Киева мы собрали производителей, которые производят одежду, аксессуары и сувениры с символикой любимого города.

Тематический дроп (ограниченная партия вещей) от известного украинского бренда, который выпустили ко Дню Киева. Разноцветные футболки из хлопка (999 грн), бейсболки с надписью «Крещатик» (799 грн), шоперы с вышивкой, принтами с каштанами, логотипом киевского метрополитена, а также строчкой из песни «Києве мій» (399 грн)

«Киев – это дома, это город нашего сердца. Полномасштабная война рассеяла киевлян по миру, но где бы вы ни находились – Киев всегда с вами», – говорят основательницы.

Мерч Киева на Все.Свои

Вещи с киевской символикой можно найти в отдельном разделе на известном маркетплейсе украинских брендов «Все. Свои».

Здесь можно заказать: бежевые худи и белые футболки с принтом от Duck Side (2500 грн и 1470 грн соответственно), свитшоты и футболки от Kyiv Corner, Sil', Barricade, Fromus («Київ тут всередині») (от 550 грн).

Также здесь можно найти подушку с вышивкой от Soft25, керамические чашки, шоперы, белые и зеленые платки и значки с каштанами. Есть и розовые худи от Evolve со списком украинских городов, среди которых первым, конечно, обозначена столица (2240 грн). А поклонники клубной музыки оценят футболку «Киевпситранс» со знакомым логотипом от Sirko (690 грн).

Сборник разнообразной продукции локальных брендов с новой айдентикой города – каштановым листом. Это и шоперы с каштаном (300 грн), и свитшот «Киев разбивает сердечки» (1100 грн), и футболки, и керамические чашки, и крафтовое украшение-каштан.

Из новинок – пин «Киев разбивает сердечки» (200 грн), блокноты, чашки, стикерпаки. 25% от суммы любого заказа передают фонду «Вернись Живым».

«Киев такой, каким мы его создаем, мы все можем сделать его лучше. Классный киевлянин активно относится не только к формированию своей жизни, но и к формированию своего города, совместного пространства», – говорят основатели.

"Женщина-щит, женщина-меч, такую встречаешь – гора с плеч", - пела когда-то группа The Вйо, и, наверное, эти слова – лучшая характеристика этого бренда.

Статуэтка Родины-Матери как подарок на память. Фигурки ручной работы из искусственного камня (он крепкий, как уверяют производители, потому что из из него делают кухонные столешницы) размером с бутылку вина (27 с половиной сантиметров).

Стоимость одной статуэтки – 800 грн. Есть 11 актуальных цветов статуэтки, а раскрасить их можно по своему усмотрению.

Когда-то идеологов бренда Владислава и Глеба начал беспокоить вопрос "Почему в Украине не популярны символические сувениры?", и они принялись это исправить.

«Мы создаем «Оскар», который должен быть у каждого украинца, чтобы напомнить, что нам есть что защищать и чем гордиться», – говорят основатели.

Культовые вещи для влюбленных в Киев – бренд, который более пяти лет назад инициировала блоггер Эвелина Попова. Начиналось все с открыток. Точнее с фото цветущей вишни в Киево-Печерской Лавре.

«Однажды мы не смогли найти хороших открыток с Киевом и решили сделать свои. Затем решили создать бренд, который будут любить киевляне и гости столицы», – рассказывает основательница.

В результате открытка с Лаврой облетела мир. Все иллюстрации к сувенирам создают собственноручно, сначала делают фото любимого места, а затем оно превращается в рисунок.

В ассортименте бренда – набор пинов «Весенний Киев» (по акции – 500 грн), пин «Цветущий каштан» (200 грн), футболки с каштаном, открытки, чехлы на телефон для влюбленных в Киев и обложки на паспорт.

Уже легендарные сувениры от киевского метрополитена появились в продаже в 2018 году. Тогда были брелоки и магниты в форме жетона метро и с изображением станции «Золотые Ворота», чашки и футболки. Сначала их можно было купить в музее метрополитена на станции «Политехнический институт», а сейчас – в онлайн-магазине, который является официальным партнером КП «Киевский метрополитен».

Кроме уже классического свитшота «Не притулятися» вас могут заинтересовать значки с классическим изображением жетона, термочашка «Ритм міста» (200 гривен), и разные интерпретации известной надписи на раздвижных дверях вагона киевского метро. Есть, например, «Набор Мизантропа» (свитшот «Не притулятися» и чашка «Притулятися») стоимостью 850 гривен.

Керамика и свечи ручной работы посвящены украинской столице. Авторы создают свой продукт в керамической и винтажной чаше.

В свечу SYMVOL candle в форме каштана (2500 грн.) невозможно не влюбиться. Серия VITKY – 14 свечей трех цветов, символизирующих центральные станции киевского метрополитена (цена одной станции – 1500 грн). Они крепятся друг к другу по принципу конструктора и имеют дополнительные керамические блоки для соединения со станциями. В набор к каждой свече идет коробка спичек со стильным изображением мозаики со станций киевского метро, а с недавних пор в подарок можно получить шопер из натуральной плотной ткани. Подсвечники изготовлены из украинской керамики.

«Главная идея нашего проекта – привлечь внимание и дать новое представление о сохранении украинского культурного наследия, архитектуры и предметов быта», – говорят основатели.

Сложно сказать, кто запатентовал это популярное словосочетание. Тем не менее, футболки с этой надписью пользуются популярностью на улицах весеннего Киева, а в сети можно найти много интерпретаций логотипа от разных маркетов: Custom Print, Closer, Maikoff, Shafa и других (от 450 грн).

И в этом минималистическом дизайне новым смыслом наделено не только лаконичное и актуальное соответствующее времени словосочетание, но и приметка «100% бавовна».

Настольный календарь с деревянной подставкой и стильной упаковкой – двенадцать иллюстраций, демонстрирующих такое же количество разных сторон главного украинского города (по акции можно купить за 390 грн).

Открытки «Киев непобедимый», «Киев красивый» (а также – мистический, спокойный, вкусный, трушный, тусовочный), магнитные открытки, постеры с крепежом в эксклюзивной коллекции для Gifty от украинских иллюстраторов Александра Шатохина, Нади Кушнир и Юлии Савченко.

Как утверждают сами авторы, «Неймовірний Київ» – это альтернатива «шароварным» сувенирам и типовым «калиновым» шаблонам. В каждой из представленных работ чувствуется тепло, любовь и доля той иронии, которая ныне присуща нам всем.

«Мы не идеализируем Киев, а любим таким, каким он есть, даже со стремными балконами, пробками на дорогах, переходом в Метрограде, ценами на такси во время локдауна, шаурмой из Бессарабки и культурной культурой», – говорят основатели.