На Малой Житомирской перезапустили бар "Анжела"

В Киеве перезапустили бар "Анжела. Напої та свято", расположенный на улице Малой Житомирской. Об этом пишет The Village Украина .

Впервые заведение открыли осенью 2019 года, формат определяли как «интеллигентную рюмочную». Летом 2022 бар выставили на продажу, а в мае 2023-го переоткрыли. В частности, провели ребрендинг и обустроили летнюю площадку во дворе.

Согласно концепции, в баре работают только женщины. В меню представлены авторские и классические коктейли, настойки, украинское вино и пиво, безалкогольные напитки, кофе и чай. Из еды предлагают тортики и киши.

Еженедельно в заведении устраивают события: концерты живой музыки, благотворительные барахолки, игры и выставки украинских художников. В соседнем помещении работает студия керамики.

Цены: Фильтр-кофе – 55 грн, сидр – от 80 до 240 грн, Aperol Spritz – 200 грн, вино – от 110 до 150 грн, японский джин-тоник – 200 грн, имбирный сауэр – 200 грн.

Где: 15:00–23:00

График работы: улица Малая Житомирская, 15.

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