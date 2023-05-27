На Позняках открылось заведение с хот-догами и бургерами Doggeriz

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Валерия Гуржий
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В Киеве на улице Анны Ахматовой открылось заведение Doggeriz, где есть большой выбор хот-догов, сэндвичей и бургеров.

Это первое заведение сети на Левом берегу. В меню есть вегетерианские блюда, а также "антибургеры", то есть бургеты без булочки. Выпить в заведении можно кофе, фруктовые фреши или заказать алкогольные коктейли.

Где: улица Анны Ахматовой, 16А

График работы: 10:00-22:00

Цены: бургер с котлетой из мраморной говядины Double Trouble – 259 грн, чизбургер с растительной котлетой – 299 грн, хот-дог с соусом дор блю – 189 грн, картофель фри – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spri .

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Ранее мы писали, что в Киеве заработала доставка 9 видов авторской шаурмы ШОURMA.

Фото: Doggeriz

Опубликовано: 27 мая 2023
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