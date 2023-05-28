Смотрите, как строят первую в Украине школу с помощью 3D-принтера

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Валерия Гуржий
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Корпус львовской начальной школы №23, которую печатают с помощью 3D-принтера, планируют построить через 3 недели.

Соответствующее видео опубликовало RFI .

Первые ее конструкции были разработаны в течение нескольких часов. Принтер самостоятельно формирует стены из специальной смеси на основе бетона. В нем заложены точные координаты, куда наносить смесь.

Завершить строительство планируется уже в июне этого года, а ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.

В этом копусе планируется разместить начальные классы, в котором смогут учиться около 100 учеников.

Смотрите, как происходит процесс строительства в видео:

Раньше мы писали о том, как эта школа будет выглядеть после завершения строительства.

Опубликовано: 28 мая 2023
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