Недалеко от "Зверинецкой" открылась новая кофейня-пекарня

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Валерия Гуржий
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Кофейня-пекарня «Чорнява» открылась на улице Джона Маккейна, недалеко от станции метро "Звериницкая".

В меню заведения есть большой выбор напитков – кофе, матча, лимонады. Также в кафе можно отведать десерты.

Цены: американо – 50 гривен, латте с соленой карамелью – 75 гривен, матча – 70 гривен, вишневый чай – 55 гривен, лимонад – 60 гривен.

Адрес: улица Джона Маккейна, 37.

График работы: Пн-пт: 8:00 – 20:00, Сб-вс: 10:00 – 20:00

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Ранее мы писали, что на улице Щербаковского, что на Нивках открылось новое заведение – бар-кафе "Тихий".

Опубликовано: 28 мая 2023
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