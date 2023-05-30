Вышла компьютерная игра Death From Above: в ней нужно управлять украинским дроном

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Ирина Маймур
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Финская студия Rockodile выпустила компьютерную игру Death From Above. В ней можно попробовать себя в роли оператора украинского дрона.

Платформа Steam выпустила игру в раннем доступе.

«Ты одинокий украинский военный, оператор дрона, воюющий с российскими оккупационными войсками. ты управляешь «супер дроном», ища и уничтожая танки, возвращая башни связи, украденные вещи, и борешься за лучшее будущее. Слава Украине!», — пишут в описании игры на Steam.

Саундтрек для Death From Above написал украинскую группу «Антитела».

Разработчиками игры стали финская студия Rockodile Games и украинская Octobear Knight Games. Издало игру немецкое издательство Lesser Evil.

30% прибыли от продажи игры пойдут фонду «Повернись живим» и на проект «Армія дронів».

Ранее мы писали, что в Киеве открыли первый в Украине магазин тяжелых ударных дронов.

Фото: Death From Above

Опубликовано: 30 мая 2023
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